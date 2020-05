‘Ik koop in Malle’-vlaggen geven lokale handelaars duwtje in de rug emz

07 mei 2020

11u50 1 Malle Met vlaggen met het opschrift ‘Ik koop in Malle’ wil de gemeente Malle haar plaatselijke handelaars een duwtje in de rug geven in coronatijden. Een dertigtal stuks zullen in de dorpskern van West- en Oostmalle verspreid worden.

Aan het begin van dit jaar trapte de gemeente de campagne af met een gratis boodschappentas met het opschrift ‘Ik koop in Malle’. Daar komt nu een vlaggenactie bij in beide dorpskernen. “Daarmee slaan we twee vliegen in één klap. We roepen onze inwoners op om lokaal te kopen én Malle ziet er met al die vlaggen een pak gezelliger uit”, vertelt Dries Van Dyck, schepen voor Lokale Economie.



De vlaggen worden bevestigd aan de verlichtingspalen. Afgelopen donderdagvoormiddag ging aan het voormalig gemeentehuis in het dorp van Oostmalle de eerste vlag ‘Ik koop in Malle’ de hoogte in. Met de actie wil het bestuur laten weten dat ze de lokale handelaars enorm waarderen. “Door hen op verschillende momenten in het jaar in de kijker te zetten, doen we mensen meer zin krijgen om vaker bij hen binnen te stappen”, zegt burgemeester Harry Hendrickx (DBM).

‘Ik beleef in Malle’

Naast de dertig vlaggen van ‘Ik koop in Malle’ zal de gemeente een gelijk aantal met opschrift ‘Ik beleef in Malle’ laten opduiken in de beide deelgemeentes.Zo wil ze haar toeristische trekpleisters en activiteiten in de kijker zetten. “Dat zijn onze vaste waarden als de Abdij der Trappisten in Westmalle, de Scherpenbergmolen in Westmalle en het Kasteel de Renesse in Oostmalle.”