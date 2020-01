‘De Nief Poerels van Westmalle’ op zoek naar hobbyisten voor vierde beurs emz

29 januari 2020

16u06 4 Malle Het bestuur van ‘De Nief Poerels van Westmalle’ zet op 4 en 5 april zijn vierde hobbybeurs op poten. Op die gelegenheid wil de vereniging iedereen uit Oostmalle of Westmalle de kans geven op zijn passie te tonen.

Het eerste weekend van april belooft voor Malle speciaal te worden. Het bestuur van de vereniging ‘De Nief Poerels van Westmalle’ organiseert zijn vierde hobbybeurs. Daarvoor is ze nog op zoek naar Mallenaren die hun ‘liefhebberij’ wil tentoonstellen. “Dat kan gaan van creatieve hobby’s als schilderen, tekenen, keramiek... tot het verzamelen van aapjes. Ook visuele acts of muzikale optredens zijn meer dan welkom”, klinkt het. Ook verenigingen mogen hun werking komen voorstellen. De standplaatsen voor de deelnemers zijn gratis. Wie een kijkje komt nemen, kan aan democratische prijzen genieten van een drankje en pannenkoeken.

De gratis hobbybeurs gaat in samenwerking met de Gemeenschapsdienst van Malle door op zaterdag 4 en zondag 5 april telkens tussen 13.00 uur en 18.00 uur in de oude Sint-Martinuspastorij (Berckhovenstraat 11). Meer informatie bij Rob en Wis Vermeylen via 0495/21.69.59, 03 345 91 76 of rob.vermeylen@proximus.be.