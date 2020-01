Zwembeurt Sint-Annazwembad iets duurder Joeri Seymortier

07 januari 2020

10u27 0 Maldegem Een zwembeurt in het Sint-Annazwembad in Maldegem wordt iets duurder. Een gewoon kaartje kost nu 3 in plaats van 2,5 euro.

Sinds Nieuwjaar kost een zwembeurt in Maldegem 3 euro, en ook de andere tarieven zijn aangepast. “De meeste tarieven waren al een aantal jaren niet meer aangepast, en zijn nu conform met andere zwembaden in de buurgemeenten”, zegt Geert De Roo (Merlaan) van het Autonoom Gemeentebedrijf. “Vanaf nu is er in het zwembad ook geen bemande kassa meer. Voor de aankoop of verlengen van je ticket of groepskaart kan je terecht aan de kassakiosk of online via de webshop op de gemeentelijke website. Je eerste 10-beurtenkaart en je jaarabonnement moet je aankopen bij de sportdienst of via de webshop. Daarna kan je verlengen aan de kassakiosk of ook via de website.”

Het aanbod in het zwembad wordt vernieuwd. Privé-zwemlessen zijn vanaf nu mogelijk tijdens alle publieke openingsuren. Vanaf het voorjaar starten nieuwe lessenreeksen ‘Start to crawl’ en ‘Start to swim’. Op vrijdagavond zullen regelmatig thema-avonden georganiseerd worden, samen met de cafetaria van het zwembad. Op zondagvoormiddag zijn er geen zwemlessen meer in het klein bad.

De openingsuren van het zwembad en de cafetaria zijn verruimd. Je kan ze vinden op www.maldegem.be.