Zorgbedrijf Meetjesland legt 1.666 zonnepanelen op rusthuizen Evergem, Maldegem en Nevele Joeri Seymortier

17 juni 2019

15u57 0 Maldegem Het Zorgbedrijf Meetjesland, dat de OCMW-rusthuizen van Evergem, Maldegem en Nevele uitbaat, gaat 1.666 zonnepanelen op de daken leggen.

Zorgbedrijf Meetjesland laat zonnepanelen plaatsen op vier van haar woonzorgcentra en assistentiewoningen: Er komen 480 panelen op woonzorgcentra Ter Hollebeke en 500 panelen op Ten Oudenvoorde in Evergem, 228 zonnepanelen op woonzorgcentrum Ter Leenen in Nevele en de assistentiewoningen Merlaen in Maldegem krijgen 458 zonnepanelen.

“Het woonzorgcentrum Warmhof in Maldegem is al sinds 2008 uitgerust met 655 zonnepanelen”, zegt voorzitter Patrick Huyge. “Sindsdien hebben de zonnepanelen van WZC Warmhof gemiddeld 116.000 kilowattuur per jaar opgebracht. Daarmee wekt het woonzorgcentrum 18 procent van haar totaalverbruik zelf op. Om die duurzame trend verder te zetten en nog uit te breiden, worden er dus op vier andere vestigingen van het Zorgbedrijf panelen geïnstalleerd.”

De plaatsing van de panelen op de vier locaties start op 1 juli. Het gaat om een investering van ruim 800.000 euro, met een terugverdientijd van zeven tot acht jaar.