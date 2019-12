Zondag drie kerstconcerten in kerk Adegem Joeri Seymortier

19 december 2019

10u56 2 Maldegem Zondag kan je in de kerk van Adegem naar drie kerstconcerten.

Op zondag 22 december geeft het gemengd Koor Canticorum samen met het kinderkoor De Papaver en een combo drie kerstconcerten in de Sint-Adrianuskerk in Adegem. Er zijn concerten om 14.30 uur, om 16.30 uur en om 19.30 uur. Het eerste concert is wel uitverkocht. Kaarten kosten 10 euro. Nadien is er een receptie met een gratis drankje. Die receptie vindt plaats op de speelplaats van de school.

Info: 0484/95.43.44.