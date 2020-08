Zo vies en vuil zijn de openbare toiletten in park Maldegem: “Toegangscontrole dringt zich op” Joeri Seymortier

22 augustus 2020

10u28 0 Maldegem De openbare toiletten in het Sint-Annapark in het centrum van Maldegem liggen er de laatste tijd vuil en verloederd bij. De gemeente zoekt een oplossing.

Een foto van het openbaar toilet in het park van Maldegem doet stof opwaaien op sociale media. De bril is afgebroken, en er hangen overal uitwerpselen waar die niet moeten hangen. Vooral de schuld van de gebruikers en niet van de gemeente, maar toch vindt zowat iedereen dat er dringend maatregelen nodig zijn.

“De openbare toiletten in het park zijn al heel wat jaren een probleem”, beseft burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “Vandaag kan je zonder controle het toilet in en uit. Maar het gedrag van een kleine minderheid laat dit niet meer toe. Er komt een oplossing op korte termijn. Een denkpiste is dat de toiletbezoeker zich via zijn identiteitskaart vooraf registreert. Maar we bekijken ook andere mogelijkheden.”