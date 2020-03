Zo trouw je in coronatijden: Elke en Jürgen enkel met dochter Farah op gemeentehuis Maldegem Joeri Seymortier

27 maart 2020

17u22 0 Maldegem Trouwen in tijden van corona is noodgedwongen een wel heel bescheiden feestje. In Maldegem is vrijdag een koppeltje in verplichte stilte getrouwd.

Door de strenge maatregelen naar aanleiding van de coronacrisis waren enkel het koppel en hun dochter aanwezig. Elke van Gilst en Jürgen Dhoore moesten het zonder hun familie en vrienden doen, maar mochten gelukkig wel hun dochter Farah meebrengen naar de ceremonie in de trouwzaal van het gemeentehuis in Maldegem. Op veilige afstand van schepen Rudi De Smet (NVA) gaven ze elkaar het ja-woord. “Na de trouw gewoon weer naar huis. Het feest is noodgedwongen voor een latere datum”, zegt het koppel.