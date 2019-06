Zesdejaars De Ark geven 1.000 euro aan schooltje in Senegal Joeri Seymortier

28 juni 2019

De leerlingen van het zesde leerjaar van De Ark in de Zwarte Zusterlaan in Maldegem hebben op het einde van het schooljaar 1.000 euro overhandigd aan het goede doel.

Elk jaar zetten de leerlingen van het zesde leerjaar van De Ark zich in voor een goed doel. Dit jaar kozen ze voor het project ‘vzw Bourok Bo Kadiom’ in Senegal. Janne en haar familie Nobus zetten al jaren hun schouders onder dit bijzondere project. Met de acties die er gedaan worden bouwen zij scholen, en richten zij die in met meubilair, schoolmateriaal en spelletjes. De leerlingen verkochten dit jaar snoepzakjes, en dit bracht 1.000 euro op. “De familie Nobus kan met dit bedrag nog wat verder bouwen aan de toekomst”, klonk het.