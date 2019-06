Zes bestuurders onder invloed gevat tijdens weekendcontrole Jeffrey Dujardin

13 juni 2019

16u27 0 Maldegem De lokale politie van politiezone Maldegem organiseerde opnieuw een ‘weekend zonder alcohol achter het stuur’. Bij de controle vorig weekend werden 453 bestuurders gecontroleerd op alcohol en drugs. Zes bestuurders bleken onder invloed te zijn.

Er werden in Maldegem controles verricht langs de Oude Staatsbaan, Veldekens (N499) en Koning Albertlaan (N498). Vijf bestuurders waren onder invloed van alcohol. Van een bestuurder werd het rijbewijs ingehouden voor drie uur. Vier bestuurders speelden hun rijbewijs zes uur kwijt. Een bestuurder stuurde onder invloed van drugs. Dit rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van vijftien dagen. In het voertuig werd ook een kleine hoeveelheid cannabis aangetroffen. Daarnaast werden nog drie pv’s opgesteld voor het niet dragen van de gordel. “Uit deze resultaten blijkt dat sensibilisering belangrijk blijft”, zegt de politie. “Een gedragswijziging kan mensenlevens redden op onze wegen. We blijven weggebruikers aanmoedigen om na te denken over alternatieven zoals een BOB aanduiden, met taxi of openbaar vervoer reizen, of ter plaatse overnachten.”