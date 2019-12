Yeomanry zet op kerstavond lichtjes op graven oorlogssoldaten in Adegem Joeri Seymortier

21 december 2019

15u11 0 Maldegem De vzw Yeomanry trekt op kerstavond 24 december naar het Canadees militair kerkhof in Adegem bij Maldegem, om daar kaarsjes te doen branden op de oorlogsgraven.

Iedereen is dinsdag tussen 17.30 en 18 uur welkom om de ceremonie bij te wonen. “Een aantal leden zullen dan kaarsjes branden op de oorlogsgraven”, klinkt het. “We roepen de geïnteresseerden op om deel te nemen aan dit initiatief. In het bijzonder vragen we aan de bewoners van het Meetjesland om actief deel te nemen aan dit moment van bezinning en herdenking. Iedereen is vanaf 17.30 uur tot 18.00 uur welkom om een lichtje te plaatsen op het oorlogsgraf van een jonge Britse, Poolse of Canadese soldaat. Een eigen lichtje mee brengen mag, wijzelf zullen ook een beperkt aantal lichtjes ter beschikking stellen.”

Info: www.yeomanry.be.