Winterkermis Adegem verhuist van Dorp naar site CC Den Hoogen Pad Joeri Seymortier

08 oktober 2020

17u32 0 Maldegem Adegem maakt zich op voor de winterkermis. Maar om dat coronaproof te kunnen organiseren, worden de attracties opgesteld aan Den Hoogen Pad.

Het dorp Adegem bij Maldegem viert de winterkermis van zaterdag 10 tot en met maandag 12 oktober. Randactiviteiten zijn er door de coronacrisis niet, maar de attracties komen wel. “Dit weekend kunnen jong en oud opnieuw genieten van de winterkermis in Adegem”, zegt schepen Peter Van Hecke (Open Vld). “De foorkramers verhuizen dit jaar van Adegem Dorp naar de site van het cultureel centrum Den Hoogen Pad. Zo kunnen de foorkramers verder uit elkaar staan en kunnen kermisbezoekers voldoende afstand bewaren.”

De kermis is op zaterdag en zondag open vanaf 14 uur, op maandag vanaf 16 uur. Het dragen van een mondmasker is verplicht voor kermisbezoekers ouder dan 12 jaar. Het aantal bezoekers op de kermis wordt beperkt tot 400 personen. Er wordt ontsmettingsmiddel voorzien bij de in- en uitgang van de kermiszone. Anderhalve meter afstand houden is ook op de kermis de basisregel.