William Boeva viert zaterdag 30ste verjaardag in Den Hoogen Pad

04 maart 2020

14u45 0 Maldegem William Boeva is 30 geworden en dat viert hij zaterdag 7 maart in cultureel centrum Den Hoogen Pad in Adegem.

De voorstelling gaat over het leven van iemand die 30 jaar wordt, en de druk die de maatschappij daar op legt. Heb je al een huis? Ga je trouwen? Heb je kinderen? Heb je een extra oplader voor je smartphone? Is zijn leven nu voorbij? William Boeva voelt aan alles dat hij zijn leven echt in handen zal moeten nemen.

Kaarten kosten 18 euro in voorverkoop, 21 euro aan de kassa, en 15 euro voor wie jonger is dan 26 jaar. Je kan je ticketje kopen via www.maldegem.be/webshop, aan het loket in CC Den Hoogen Pad, of aan het UiTloket in het gemeentehuis van Maldegem.