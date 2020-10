Werken uitbreiding industrieterrein Maldegem gestart: 35 extra hectare en honderden extra jobs Joeri Seymortier

02 oktober 2020

13u37 2 Maldegem De werken aan de uitbreiding van het industrieterrein van Maldegem zijn gestart. Ook het bestaande industrieterrein wordt aangepakt.

Het huidige bedrijventerrein aan Krommewege, Vliegplein, Steenhouwerslaan en Industrielaan in Maldegem, is 125 hectare groot. Daar komt ongeveer 35 hectare extra industrieterrein bij. “De werken aan het nieuwe terrein zijn gestart”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “Vanaf begin volgend jaar plannen wede omvorming van het bestaand bedrijventerreinen, en de nieuwe aansluiting op de N9. De werken duren naar schatting tot 2028. Goed voor meer jobs, een betere verkeersveiliger en beter waterbeheer. De uitbreiding van het bedrijventerrein zorgt voor meer werk in Maldegem, met tientallen nieuwe bedrijven en honderden bijkomende jobs. Een netwerk aan fietspaden en een nieuwe toegang langs de N9, zorgt dan weer voor een optimale bereikbaarheid voor inwoners, medewerkers en leveranciers. Ook op het bestaand bedrijventerrein is er ruimte voor fietsers en wordt het zwaar verkeer richting Adegem-Dorp, Verbranden Bos en Vossenhol geweerd. Het bedrijventerrein moet een toonbeeld worden van een milieuvriendelijk en natuurlijk waterbeheer met ruimte voor ontspanning voor werknemers in een groene omgeving.”

De voorbije maanden lag de focus op het archeologisch onderzoek. Nu start aannemer Stadsbader met de wegen- en rioleringswerken in de nieuwe zone. Vanaf januari 2021 voert het Agentschap Wegen en Verkeer werken uit om het te ontwikkelen nieuwe bedrijventerrein aan te sluiten op de N9.