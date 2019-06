Werken op N9 Maldegem: woensdagavond infovergadering voor inwoners en handelaars Joeri Seymortier

11 juni 2019

09u35 0 Maldegem Woensdag 12 juni wordt in Maldegem een infovergadering gehouden over de grote onderhoudswerken, die in augustus starten op de N9 in de gemeente.

“Vanaf de Gentse Steenweg in Adegem tot zijstraat Brielwegel krijgt het wegdek van de rijweg en het fietspad een overlaging in asfalt”, zegt schepen Jason Van Landschoot (Open Vld). “Aan de Popkensstraat komt een veilige oversteek voor fietsers. Ook alle grachten en bermen krijgen een opknapbeurt. Om alle ondernemers en bewoners goed te informeren over de werken en hoe ze uitgevoerd zullen worden, organiseert het Agentschap Wegen en Verkeer op woensdag 12 juni twee infovergaderingen.”

De vergaderingen vinden plaats in Den Hoogen Pad in Adegem. Om 18.30 uur zijn alle ondernemers van de N9 welkom. Om 20.30 uur zijn alle buurtbewoners van de N9 en alle geïnteresseerde Maldegemnaren welkom.

Info: www.maldegem.be.