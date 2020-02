Werken om spoorwegovergang Oude Staatsbaan veiliger te maken starten op maandag 17 februari Joeri Seymortier

16 februari 2020

08u00 0 Maldegem Op maandag 17 februari starten vernieuwingswerken aan de spoorwegovergang in de Oude Staatsbaan in Adegem.

Er waren de voorbije tijd verschillende valpartijen van fietsers op de spoorwegovergang Oude Staatsbaan in Adegem. Die wordt nu fietsveiliger gemaakt. De gemeente en vzw Stoomcentrum tekenden eind vorig jaar een overeenkomst om de spoorwegovergangen in de Gentse Steenweg en Oude Staatsbaan te voorzien van een veiliger overwegsysteem. “We staan als gemeente in voor de aankoop van Velostrail, een overwegsysteem zonder groef en daardoor zeer gebruiksvriendelijk voor fietsers”, zegt schepen Jason Van Landschoot (Open Vld). “Wij kopen aan en de vzw Stoomcentrum zorgt voor de plaatsing van de Velostrail. De werken aan de spoorwegovergang in de Oude Staatsbaan zullen duren tot vrijdag 6 maart. Aansluitend zal de spoorwegovergang in de Gentse Steenweg aangepakt worden.”

Tijdens de werken wordt een plaatselijke omleiding voorzien voor gemotoriseerd verkeer en zullen ook een aantal haltes van de Lijn niet bediend worden. Reizigers kunnen alle info raadplegen via www.delijn.be/maldegem.