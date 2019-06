Werken N9 Maldegem beginnen op 6 augustus (en duren tot einde van het jaar) Joeri Seymortier

14 juni 2019

10u11 18 Maldegem De N9 in Maldegem wordt vernieuwd tussen het kruispunt met de Gentse Steenweg en de zijstraat Brielwegel. De werken beginnen op 6 augustus.

Het betonnen wegdek van de fietspaden en de rijweg wordt over een lengte van 2,3 kilometer eerst gebroken en gestabiliseerd, en krijgt daarna een laagje asfalt. Om een veilige oversteek over de N9 te realiseren voor de vele fietsers tussen Adegem en het centrum van Maldegem, komt er een veilige fietsoversteekplaats met middenberm ter hoogte van de Oude Molenweg en de Popkensstraat. “We gebruiken hiervoor de ruimte waar er nu linksafslagstroken liggen”, klinkt het bij wegbeheerder AWV. “Door een middenberm aan te leggen in het midden van de N9 kunnen fietsers in twee tijden oversteken. Na de ingreep sluiten we de Oude Molenweg en de Popkensstraat af voor gemotoriseerd verkeer aan de N9. De straten in- en uitrijden met de auto zal niet langer kunnen. Hierdoor wordt de fietsoversteek extra veilig omdat er geen conflict meer kan zijn tussen fietsers en afslaande voertuigen.”

Eenrichtingsverkeer

Er komt ook een nieuwe zebrapad in de Koning Astridlaan, en de in- en uitritten naar handelszaken en de parkeerstroken worden duidelijker afgebakend. “De werken beginnen op 6 augustus en zullen tot het einde van het jaar duren. De aannemer zal constant over de volledige lengte van de werfzone werken, maar wel per weghelft. Er zal geregeld van kant gewisseld worden. Verkeer kan steeds in één richting langs de werfzone rijden. De richting blijft de volledige duur van de werken dezelfde. Het verkeer rijdt in de werfzone altijd in de richting van de rotonde Martens”, klinkt het nog.