Werken aan torenkraan op hoek Westeinde en Bogaardestraat Joeri Seymortier

26 juni 2019

16u28 6 Maldegem Op donderdagochtend 27 juni wordt de torenkraan op de hoek van de Westeinde en Bogaardestraat in Maldegem afgebroken en weer opgebouwd. De werken gebeuren in alle vroegte: tussen 5 en 8 uur.

Tijdens de werken is geen doorgaand verkeer mogelijk in het deel van de Bogaardestraat, tussen Oudstrijderslaan en Westeindestraat. Ook niet in de Westeindestraat, tussen Vakekerkweg en Reesinghelaan.

Het verkeer komende uit de richting Brugge aan de rotonde N9 en Brugse Steenweg wordt omgeleid via N9 en Stationsstraat. Het verkeer komende uit de richting centrum wordt omgeleid via Vakekerkweg, Karrewegel en Reesinghelaan. Het verkeer in Bogaardestraat wordt omgeleid via Weggevoerdenlaan en via Oudstrijderslaan en Boslaan.

Info: www.maldegem.be.