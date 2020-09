Wekelijkse markt gaat maandag door, maar schuift wel beetje op Joeri Seymortier

19 september 2020

15u30 0 Maldegem Het centrum van Maldegem wordt momenteel ingepalmd door de kermis, maar toch is er op maandag 21 september gewoon wekelijkse markt.

De maandagmarkt op maandag 21 september zal in Maldegem wel degelijk doorgaan. De marktkramen die normaalgezien op het marktplein staan, zullen opgesteld worden in de Westeindestraat en Marktstraat.

Om de markt veilig te organiseren, is er maandag van 5 tot 14 uur geen doorgaand verkeer mogelijk in de Marktstraat, vanaf het kruispunt met de Edestraat. Ook niet in de Westeindestraat vanaf het kruispunt met de Vakekerkweg, en in de Nieuwstraat vanaf het rondpunt met de Brielstraat. Gemotoriseerd verkeer moet omrijden. Voetgangers kunnen wel door. Aan fietsers zal worden gevraagd om af te stappen en met de fiets aan de hand door de markt te gaan.