Weer markt in Maldegem: 14 personeelsleden ontsmetten handen op eerste marktdag na corona Joeri Seymortier

18 mei 2020

14u48 6 Maldegem Maldegem heeft maandag voor het eerst sinds de lockdown van de coronacrisis opnieuw een wekelijkse markt gehouden. Er kwam veel volk, maar te druk werd het nooit.

De markt van Maldegem heeft net geen 50 kramen, dus kon die veilig georganiseerd worden. Er werden ook wel kramen in de Nieuwstraat gezet, om de markt zo meer te spreiden. Er gold overal eenrichtingsverkeer, en aan elk van de vijf hoofdingangen stond gemeentepersoneel om handen te ontsmetten. “We hebben in totaal 14 mensen ingezet aan de in- en uitgangen van de markt, met een spray om handen te ontsmetten”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “Iets wat we in de toekomst misschien wel een beetje kunnen afbouwen, maar voor de eerste dag wilden we geen risico nemen. De markt is vlot verlopen. Er mochten nooit meer dan 300 mensen tegelijk op de markt, en dat cijfer is ook nooit gehaald. Alles is veilig verlopen, maar veel kramen hebben natuurlijk geen topverkoop gehad. Veiligheid staat voorop, maar dit zal voor veel marktkramers toch geen maanden op die manier mogelijk blijven”, beseft de burgemeester nog.

Morgen (dinsdag) kan je naar de markt in Zomergem en Assenede. Woensdag is het de beurt aan Aalter, Ertvelde en Deinze. Vrijdag volgt Lovendegem en Sleidinge. Zaterdag 23 mei kan je markten in Evergem, op zondag 24 mei in Zulte en pas op donderdag 28 mei in Eeklo.