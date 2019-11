Wagen zwaar beschadigd door omgevallen boom op parking van Aldi in Maldegem JDG en JSA

02 november 2019

16u20 0 Maldegem Een wagen is zaterdagmiddag zwaar beschadigd geraakt nadat een boom op de parking van de Aldi in Maldegem omviel.

Het incident vond rond 14.30 uur plaats op de parking van de Aldi-vestiging in Maldegem. Allicht begaf de boom het onder de stevige windstoten.

De voorzijde van de auto raakte zwaar beschadigd: het is voorlopig onduidelijk of de wagen nog rijvaardig is. Gewonden vielen er gelukkig niet.