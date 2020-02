Vrouw die man neerstak voor handtastelijkheden: “Niet de bedoeling om te steken” Wouter Spillebeen

05 februari 2020

17u07 0 Maldegem “Het kon me niet schelen wat er met mij gebeurde, zolang hij er maar door kwam”, zegt een 23-jarige Maldegemse nadat ze twee jaar geleden een 47-jarige man verwondde met een mes. Nadat de man – naar eigen zeggen per ongeluk – haar achterwerk aanraakte, reageerde ze buitensporig agressief, wat escaleerde tot de steekpartij op het Marktplein. Hij verkeerde anderhalve dag in levensgevaar en overleefde de aanval, maar hij gaat volgens de procureur ook niet vrijuit.

In de nacht van vrijdag 22 december op zaterdag 23 december 2017 ging de man uit met zijn carnavalsgroep. Ze zakten af naar danscafé Klub Luxx, waar rond 5.30 uur een ruzie ontstond. De man verklaarde dat hij struikelde en daarbij per ongeluk het achterwerk van een jonge dame aanraakte. Zij zag het anders en zegt dat ze een knijpende beweging voelde. “Daar heeft ze buitensporig agressief op gereageerd”, omschreef de procureur de gebeurtenissen. Hij probeerde zich naar eigen zeggen meteen te verontschuldigen, maar hij en een vriend van hem kregen in het café enkele slagen.

U heeft geluk dat hij hier nog staat. Hans De Waele

Daarop gingen de betrokkenen naar buiten, waar de situatie escaleerde. De toenmalige vriend van de vrouw confronteerde de man en gaf hem een duw, die volgens getuigen meteen beantwoord werd met een vuistslag. Dan kwam de vrouw met haar wagen op het slachtoffer en zijn vrienden afgereden. Ze konden net ontwijken. De vrouw ging daarna even naar huis, maar keerde al snel terug met drie grote messen. Getuigen verklaarden dat ze uit haar wagen sprong en meteen op de man af liep om hem verschillende messteken toe te dienen en daarna weer weg te rijden.

Boter op het hoofd

De man liep zware verwondingen op aan zijn arm. Hij werd ter plaatse geholpen door enkele omstaanders die EHBO kenden en werd met spoed opgenomen in het ziekenhuis, waar hij een urenlange operatie onderging voor levensbedreigende verwondingen. Anderhalve dag later mocht hij de afdeling intensieve zorgen verlaten. “U heeft geluk dat hij hier nog staat”, merkte rechter Hans De Waele op.

“We kunnen niet streng genoeg zijn voor seksuele agressie. Het was meer dan een tikje tegen het achterwerk voor de grap. Ze is inderdaad heel kwaad geworden en er is wat duw- en trekwerk ontstaan. De tegenpartij heeft ook boter op zijn hoofd”, zei de advocaat van de vrouw verwijzend naar de klap die de man uitdeelde. “Ze is inderdaad teruggekeerd met een mes, maar dat was niet om wraak te nemen. Ze wilde haar neefje ophalen, maar ze voelde zich onveilig, dus heeft ze het mes meegenomen om zich te verdedigen. Het was zeker en vast niet de bedoeling om de man te steken. Ze wilde hem enkel wegjagen, maar hij bleef maar komen.” Rechter De Waele verwees daarop naar getuigen die de vrouw wel degelijk zagen uithalen.

Tranen

Ook de procureur noemt de man niet onschuldig. Hij heeft al enkele veroordelingen op zijn palmares en riskeert daarom een celstraf van zes maanden voor de slagen. Voor de vrouw vordert de procureur een celstraf van twee jaar en een boete van 1.600 euro, naast een vergoeding voor het slachtoffer.

De vrouw barstte in tranen uit toen ze het woord kreeg. “Ik heb er heel veel spijt van”, snikte ze. “Alle grote messen zijn nu weg uit mijn huis, ik heb agressiebegeleiding gevolgd en ik ga bijna niet meer uit. Het is zeker mijn schuld dat hij gewond raakte, want ik heb het mes meegenomen. Ik zei al na de gebeurtenissen: Het kon me niet schelen wat er met mij gebeurde, zo lang hij er maar door kwam.”