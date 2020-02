Vragen bij verrassingsfeestje burgemeester op oudejaar: “Amper 875 euro gekost en veel mensen blij gemaakt” Joeri Seymortier

11u36 0 Maldegem CD&V Maldegem stelt zich vragen bij het verrassingsfeestje dat burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld) op oudejaar georganiseerd heeft.

Eén dag voor oudejaar lanceerde burgemeester Bart Van Hulle op Facebook een oproep dat elke Maldegem die op oudejaar alleen thuis zat, vanaf 23 uur welkom was op het gemeentehuis voor een gezellige drink. Valerie Taeldeman (CD&V) stelt zich vragen. “Wanneer je als gemeente mensen wil bereiken die alleen zijn, dan moet je dat goed voorbereiden”, zegt Taeldeman. “Niet zomaar op Facebook een oproep lanceren. Trouwens: wat heeft dat gekost en wie heeft dat betaald?”

Burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld) verdedigt het initiatief. “Uiteindelijk zijn er zestig mensen komen opdagen”, zegt de burgemeester. “Allemaal mensen die anders alleen voor hun televisie zouden zitten. Eenzaamheid aanpakken vind ik een kerntaak van een gemeentebestuur. Uiteindelijk heeft die drink 875 euro gekost: voor 17 flessen cava, wat water en wijn, kaasjes en nootjes. Dat de aanpak volgens CD&V niet goed was? Snel beslissen en snel communiceren is de stijl van dit nieuwe gemeentebestuur. Het oude bestuur zou daar misschien eerst drie maanden over vergaderd hebben. Wij doen het inderdaad anders”, zegt Bart Van Hulle nog.