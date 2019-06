Voormalig burgemeester Marleen Van den Bussche geeft na 24 jaar voorzitterschap ‘Kom op tegen Kanker’ door Joeri Seymortier

13 juni 2019

10u14 0 Maldegem Marleen Van den Bussche, de voormalige burgemeester van Maldegem, geeft na 24 jaar de fakkel door als voorzitter van het plaatselijk comité van Kom op tegen Kanker.

Guido Stroo wordt nu de nieuwe voorzitter van het Kom Op-comité in Maldegem. “Marleen Van den Bussche heeft zich 24 jaar ten volle ingezet”, zegt Rita Verleye van het comité. “Marleen was een voorzitter die het beste uit ons allen haalde, en die er voor zorgde dat elk lid van het team aan bod kwam met zijn of haar talenten en kwaliteiten. Samen met haar team heeft ze de voorbije 24 jaar veel geld ingezameld voor de strijd tegen kanker, en heeft ze de ziekte ook bespreekbaar helpen maken. Marleen koos er zelf voor om nu de fakkel door te geven aan Guido Stroo. Hij is al vanaf het begin lid van ons team en wordt ongetwijfeld een heel gedreven voorzitter.”

Vanaf nu tot en met 1 september kan je in Maldegem deelnemen aan de fotofietszoektocht door Maldegem. Deelnemen kost 5 euro per boekje. Die zijn te koop in De Gouden Leeuw in de Marktstraat, krantenshop ’t Hoekje in de Noordstraat en café ’t Voske in de Nieuwstraat. Info: www.komopmaldegem.be.