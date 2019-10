Voor het eerst Halloweenfestival in Sint-Annapark Maldegem Joeri Seymortier

12 oktober 2019

10u55 0 Maldegem Het Comité voor Initiatief Maldegem organiseert voor het eerst een Halloweenfestival in het gemeentelijk Sint-Annapark.

Het feest wordt gehouden op zaterdag 2 november, maar inschrijven moet gebeuren voor 25 oktober. Bij 500 deelnemers worden de inschrijvingen sowieso afgesloten. “Met verschillende acts en locaties wordt het gemeentelijk park aangekleed in een griezelige, maar gezellige plaats”, klinkt het. “Iedereen moet die avond meezoeken naar Anna. Het parcours start en eindigt aan het Sint-Annakasteel in de Westeindestraat. Onderweg zijn enkele verhalenvertellers die het verhaal aan elkaar praten, maar ook verborgen tips geven. Er zijn drie stopplaatsen voorzien waar een versnapering wordt aangeboden, en er is een drankje bij aankomst.”

Tussen 18 en 19.30 uur is er een kindvriendelijke versie. Vanaf 19.30 uur wordt er meer gegriezeld. Alle info en inschrijving vooraf is te vinden op de website www.cvimaldegem.be.