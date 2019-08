Vlaamse gepekelde hesp van Vleeswaren Hoste: “Door de unieke smaak van onze Brugse Ham zijn de mogelijkheden in de keuken oneindig” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Maldegem Voor je de Brugse Ham van Vleeswaren Hoste uit Maldegem tussen je boterham kunt leggen, is er eerst negen maanden werk in de fabriek. “Onze ham heeft twee hoofdingrediënten: Belgisch varkensvlees en tijd”, zegt productieverantwoordelijke Sander Van Hoecke.

De Vlaamse gepekelde hesp van Vleeswaren Hoste uit Maldegem ligt in de rekken onder de naam Brugse Ham. De vleesfabriek is genoemd naar stichter Ronny Hoste, maar kwam in 2008 in handen van de Gentse groep rond Gandaham. Omdat Maldegem dicht bij Brugge ligt, koos het bedrijf de naam Brugse Ham gekozen voor zijn gepekelde hesp. De fabriek maakt geen gewoon vlees, maar alles wordt er gezouten of gerookt. “De hammen worden sinds jaar en dag in Maldegem gemaakt”, zegt productieverantwoordelijke Sander Van Hoecke. “We doen dat op een authentieke en ambachtelijke manier. Gezouten, gerookt en gedroogd, met twee hoofdingrediënten: Belgisch varkensvlees en de tijd. Dat oude proces zorgt voor een verfijnde, ambachtelijke smaak.”

45.000 hammen

In de fabriek in de Bogaardestraat hangen altijd ongeveer 45.000 hammen. “Logisch, want het duurt tot negen maanden voor een ham klaar is voor consumptie”, weet Sander. “De ham komt hier vers binnen en wordt dan opgekuist. Er wordt eerst een touwtje in gestoken. Dan worden de hammen ingezouten en mogen ze een nachtje in de frigo. Nadien volgt het pekelen. De pekel bestaat uit zout, salpeter, natuurlijke kruiden en niet in het minst ook uit de jus van de hammen die ervoor werden gezouten in die pekel. De pekel wordt gedurende jaren hergebruikt, waardoor we een unieke smaak en een heerlijk aroma krijgen. De hammen blijven achttien dagen in het pekelbad. We verleggen ze wel regelmatig, zodat elke ham evenveel zout kan opnemen. Na het pekelbad mogen de hammen vier tot vijf weken in de rijpfrigo. Nadien gaan ze een nacht in water om de zoutkristallen er aan de buitenkant af te krijgen. Wat dan volgt, is een week in de sneldroogkamer en nog eens zeven maanden in de gewone droogkamer. Tijd is inderdaad een belangrijk aspect om de smaak van onze Brugse Ham optimaal te krijgen.”

Tijd is een belangrijk aspect om de smaak van onze Brugse Ham optimaal te krijgen Productieverantwoordelijke Sander Van Hoecke

Culinaire mogelijkheden

Bij nv Hoste werken acht medewerkers. De Brugse Ham is te vinden bij heel wat slagers, maar ook in de vleesafdeling van onder andere Delhaize, Okay en Colruyt. “Er zijn heel wat recepten waar je Brugse Ham in kunt gebruiken. Perfect bij de boterham, ideaal om te versnijden bij het aperitief, heerlijk bij een frietje met mayonaise of ook heerlijk als voorgerecht met wat bolletjes meloen. Door de unieke smaak van onze Brugse Ham zijn de mogelijkheden in de keuken eigenlijk oneindig”, besluit Sander Van Hoecke.

