Vijf besmettingen in één gezin in Maldegem: “Lokale contactopsporing heeft erger kunnen voorkomen” Joeri Seymortier

07 augustus 2020

10u58 0 Maldegem Maldegem heeft de voorbije week vijf nieuwe coronabesmettingen, allemaal leden uit eenzelfde gezin.

Maldegem staat weer even in het rood, met een risicofactor van 21. Net boven de alarmdrempel van 20, wat gelijk staat met 20 besmettingen op 100.000 inwoners. Opvallend: het gaat de voorbije week om vijf nieuwe besmettingen in eenzelfde gezin. “Het gezin woont in Maldegem-centrum”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “We hebben sinds 28 juli als een van de eerste gemeenten in België een lokale contactopsporing opgezet, samen met de Maldegemse huisartsen. Dat werpt nu al vruchten af. Door snelle detectie door contactopsporing, en doordat we heel snel contact opnamen met het gezin, kon de besmetting snel geïsoleerd worden. Zowel het Agentschap Zorg en Gezondheid en de gemeente blijven dit gezin monitoren en sensibiliseren. We hopen als gemeente zo de verdere verspreiding in Maldegem tegen te houden en te beperken.”