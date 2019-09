Viaduct Bogaardestraat dicht door schade aan brug Joeri Seymortier

23 september 2019

17u15 0 Maldegem Er is momenteel geen doorgaand verkeer mogelijk in de Bogaardestraat in Maldegem, ter hoogte van de viaduct en de brug.

De Bogaardestraat is sinds maandagmiddag aan beide zijden van de brug van de N9 afgesloten voor doorgaand verkeer. “Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft bij inspectie vastgesteld dat er schade is aan de brug boven de rijweg en het fietspad”, zegt schepen Jason Van Landschoot (Open Vld). “Vanaf dinsdagvoormiddag 24 september neemt AWV voorzorgsmaatregelen. De werken duren maximaal twee dagen.”

Fietsers rijden om via de Speyestraat en de Brielwegel. Auto’s kunnen omrijden via de Speyestraat of de Boslaan en de Koningin Astridlaan.