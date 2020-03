Verkeer Oude Staatsbaan kan weer door, werken Gentse Steenweg starten maandag 9 maart Joeri Seymortier

05 maart 2020

15u46 0 Maldegem De onderhouds- en vernieuwingswerken aan de spoorwegovergang in de Oude Staatsbaan in Adegem zijn afgerond. Het verkeer kan opnieuw door.

De voorbije weken werd de spoorwegovergang veiliger gemaakt voor overstekende fietsers, om nieuwe valpartijen te vermijden. De werken aan de spoorwegovergang in de Gentse Steenweg starten zoals gepland op maandag 9 maart. Die zullen naar schatting tot 31 maart duren.

Tijdens de werken in de Gentse Steenweg wordt een omleiding voorzien. Doorgaand verkeer komende vanuit Adegem wordt omgeleid via de N9. Komende vanuit het centrum word je omgeleid via de Oude Gentweg en N9. Plaatselijk verkeer kan rijden tot aan de spoorwegovergang.

Een aantal haltes van de Lijn worden tijdens de duur van de werken niet bediend. Reizigers kunnen alle info raadplegen via www.delijn.be/maldegem.