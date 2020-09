Verenigingen boos door uitblijven financiële coronasteun: “We gaan petanqueclub geen geld geven om nieuwe ballen te kopen” Joeri Seymortier

11u09 4 Maldegem De verenigingen van Maldegem zijn boos omdat de gemeente de 242.000 euro dat ze kreeg om het verenigingsleven te ondersteunen in corona, niet gewoon verdeelt onder de verenigingen.

De adviesraden van de sport-, cultuur-, jeugd- en seniorenverenigingen van Maldegem trekken samen aan de alarmbel. Vlaanderen heeft 242.000 euro gegeven aan de gemeente om de verenigingen door deze coronacrisis te helpen. Maar de verenigingen hebben daar nog geen euro van gezien. “We hebben een dossier van tientallen bladzijden om glashelder aan te tonen dat het Maldegems verenigingsleven hard geraakt is door corona”, zeggen de voorzitters van de adviesraden. “Maar blijkbaar vindt de gemeente dat enkel de Maldegemse horeca getroffen is, want daar worden wel maatregelen voor genomen. Het verenigingsleven drijft op de belangeloze inzet van honderden vrijwilligers, en kan alle steun gebruiken. De verliezen voor onze verenigingen zijn echt groot. Bij de sportclubs gaat het bijvoorbeeld om verliezen van de inkomsten van de cafetaria en minder sponsorinkomsten. Over zorgen geannuleerde activiteiten zoals bijvoorbeeld paasontbijten, eetfestijnen of optredens, bij zowat elke vereniging voor heel wat financiële gevolgen.”

Ik zag dat jeugdverenigingen een wijnactie opgezet hebben, om toch geld in kas te krijgen. Mooi toch, zo’n creatieve oplossingen? Bart Van Hulle, burgemeester Maldegem

Burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld) nuanceert de kritiek. “In deze coronacrisis willen wij vooral helpen waar het echt nodig is. Vandaar onze focus op armoedebestrijding”, zegt burgemeester Van Hulle. “Een petanqueclub gaan we geen geld geven om nieuwe petanqueballen te kopen. Die ballen hebben niet geleden onder corona. Mochten we de petanquespelers als kiezers willen paaien, dan zouden we dat wel gedaan hebben. Maar wij nemen beslissingen ten dienste van de belastingbetaler. De verenigingen vergeten blijkbaar dat ze dit jaar van de gemeente hun volledige subsidie krijgen, zonder dat ze activiteiten moeten verantwoorden. En er is meer: als verenigingen bewijzen dat ze echt in financiële problemen zitten door corona, en er alles aan gedaan hebben om dit zelf ook te verhinderen, dan gaan we die helpen. Maar zo een dossier hebben we nog niet bij de gemeente zien binnenkomen. Ik zag dat jeugdverenigingen een wijnactie opgezet hebben, om toch geld in kas te krijgen. Mooi toch, zo’n creatieve oplossingen?”, vindt de burgemeester nog.