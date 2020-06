Verantwoord of niet in coronatijden? Maldegem gaat door met de realisatie van 12 grote projecten Meerderheid wil vooruit, oppositie hekelt ‘prestigeprojecten’ Joeri Seymortier

07 juni 2020

11u28 4 Maldegem Maldegem laat zich niet afschrikken door de coronacrisis en zet het plan van ‘De XII werken van Maldegem’ door. Bedoeling is om deze legislatuur twaalf grote projecten uit te rollen, die Maldegem klaar maken voor de toekomst. Er luidt kritiek dat het geld nu beter in het coronaherstelplan zou gepompt worden, maar daar wil Maldegem niet van weten. “Nu op de rem gaan staan, zou jaren achterstand opleveren. Dat willen we niet”, zegt de burgemeester.

Corona lijkt zowat overal een rem te zetten op de grote projecten die in gemeenten uitgerold zouden worden, maar niet in Maldegem. In oktober vorig jaar kondigde het Maldegems schepencollege de bouw van de jeugdsite in de Katsweg aan als eerste investeringsproject. Op de gronden naast de Markt komt er een nieuwe culturele hotspot en een ondergrondse parking. Een vierde realisatie wordt het vergroenen van de Markt van Maldegem. De komende maanden worden nog zeven grote projecten gelanceerd. “Corona of niet: wij gaan door met ons plan om deze legislatuur twaalf grote projecten te realiseren”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “Deze projecten passen in een visie en een concept dat wij dopen tot “de XII werken van Maldegem”, twaalf investeringen die Maldegem en de Maldegemnaar beter zullen maken. De bedoeling is dat alles snel vooruitgaat. Wij verzekeren dat het niet bij tekeningen op papier zal blijven. De projecten zullen snel uitgevoerd worden. Of we ons nu niet beter concentreren op het herstel na corona? Dat doen we ook, maar dat mag de andere projecten niet in de weg staan. Als we nu op de rem gaan staan, dan lopen we meteen jaren achterstand op, en dan zal er op het einde van de legislatuur niets gebeurd zijn. Dat willen wij niet.”

Het is onverantwoord dat de gemeente met deze dure investeringen voor prestigeprojecten door wil gaan, in de grootste crisis sinds tientallen jaren. Dat geld is vandaag elders broodnodig. Peter Timmerman, voorzitter Groen

Groen reageert bikkelhard op deze visie, en wil dat het bestuur een andere koers gaat varen. “Dit zijn prestigeprojecten van een wereldvreemd bestuur”, zegt voorzitter Peter Timmerman. “Wij verbannen die liefst meteen naar de wereld van sprookjes en mythen waar ze vandaan komen. Vooral omdat voor elk van de projecten vandaag al een alternatief bestaat in de gemeente. Het is onverantwoord dat de gemeente met deze dure investeringen voor prestigeprojecten door wil gaan, in de grootste crisis sinds tientallen jaren. Dat geld is vandaag elders broodnodig.”

Op een moment waarop bij heel wat mensen het water aan de lippen staat, stellen we ons de vraag waarom het nieuwe bestuur net nu wil uitpakken met grootschalige prestigeprojecten. Marten De Jaeger, fractieleider CD&V

Groen wil vooral de rem zetten op de plannen voor de nieuwe culturele hotspot en vraagt de gemeente zelfs een referendum rond het dossier te organiseren. Ook CD&V wil meer ‘back to basics’. “Het is belangrijker om vandaag 750.000 euro vrij te maken voor het herstelplan na corona”, zegt fractieleider Marten De Jaeger. “Nog meer dan anders moeten onze inwoners, middenstanders en verenigingen centraal staan in het beleid. Op een moment waarop bij heel wat mensen het water aan de lippen staat, stellen we ons de vraag waarom het nieuwe bestuur net nu wil uitpakken met grootschalige prestigeprojecten. In plaats van fortuinen te investeren in bakstenen, zou het zinvoller zijn om te kijken naar investeringen op maat van Maldegem. Ga voor kleinere projecten waar iedereen beter van wordt.”