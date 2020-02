Vanaf maandag: oude straatlampen worden vervangen door ledlampen Joeri Seymortier

29 februari 2020

09u23 0 Maldegem De gemeente Maldegem vervangt de komende 10 jaar alle straatlampen door ledlampen. Maandag 2 maart start een nieuwe fase.

Vorig jaar werden de straatlampen in de Gidsenlaan, Wierdenlaan, Noordstraat en Kleine Warmestraat al vervangen door ledlampen. Vanaf maandag 2 maart wordt de verlichting in de Rozenlaan, Tulpenlaan, Dahlialaan, Lelielaan, Azalealaan, Oude Molenweg, Krommewege, Bremstraat, Westeindestraat, Brugsesteenweg, Politiek Gevangenenlaan, Burg Rotsart de Hertainglaan, Boslaan, Koningin Astridlaan en Oude kasteeldreef vervangen. “Ledlampen zijn energiezuiniger dan gewone lampen. Door de oude straatlampen te vervangen door ledlampen willen we als gemeente ons energieverbruik, de energiekosten en de CO2-uitstoot fors doen dalen”, zegt schepen Jason Van Landschoot.