Vanaf maandag: betonvakken worden hersteld in 12 straten in Adegem, Kleit en Donk Joeri Seymortier

03 januari 2020

09u01 0 Maldegem Vanaf maandag 6 januari start een aannemer in Maldegem met het herstel van betonvakken in de rijweg. De werken gebeuren in Adegem, Kleit en Donk.

De kerstvakantie zit er na het weekend op, en dat zal je vanaf maandag ook zien op de wegen in Maldegem. “Heel wat betonvakken bevinden zich in slechte staat en moeten vervangen worden”, zegt schepen van Openbare Werken Jason Van Landschoot (Open Vld). “De werken worden gefaseerd uitgevoerd, en zullen naar schatting tot maart duren. Het gaat om verschillende betonvakken in de Gentweg, Appelboom, Kerselare, Vierweegse, Kruipuit, Onderdijke, Blakkeveld, Vulderstraat, Drongengoedweg, Oude Bruggeweg, Brezendedreef en de Jonkvrouwdreef.”

Voor elk werk wordt een omleiding voorzien voor een periode van een maand, zodat het beton de nodige tijd krijgt om uit te harden. “Betonwegen hebben een uithardingsperiode van minstens drie weken vooraleer er terug verkeer toegestaan is”, klinkt het nog.