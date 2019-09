Valerie Taeldeman neemt na elf jaar afscheid als voorzitter Woonwijzer Meetjesland Joeri Seymortier

16 september 2019

09u20 4 Maldegem Politica Valerie Taeldeman uit Maldegem neemt na elf jaar afscheid als voorzitter van de Woonwijzer Meetjesland.

Woonwijzer Meetjesland is in de regio een overkoepelende speler die huurders en bouwers in het Meetjesland bijstaat met advies en onder andere ook in de zoektocht naar subsidies. “Na elf jaar neem ik afscheid als voorzitter van Woonwijzer Meetjesland”, zegt Valerie Taeldeman (CD&V). “Ik ben de medewerkers heel dankbaar. Ik dank ook de lokale Meetjeslandse besturen voor het vertrouwen en de samenwerking. Tot eind dit jaar wordt het voorzitterschap opgenomen door schepen Guy De Neve uit Lievegem. Wel jammer dat het nieuwe gemeentebestuur van Maldegem beslist heeft om vanaf 1 januari 2020 niet langer samen te werken met de Woonwijzer. Een beslissing waar ik niet achter kan staan, want hier wordt echt mooi werk geleverd.”