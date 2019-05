Valerie Taeldeman (CD&V) politiek werkloos: stemmen genoeg, maar toch niet naar Vlaams parlement Zetel gaat om 2 uur ’s nachts toch nog naar andere kandidaat Joeri Seymortier

27 mei 2019

08u54 13 Maldegem Drama voor uittredend Vlaams parlementslid Valerie Taeldeman (43) van CD&V in Maldegem. Ze haalt met 9.935 voorkeurstemmen genoeg stemmen om haar zitje in het parlement te houden, maar de kandidaat die boven haar staat krijgt de kopstemmen van de lijst, en pikt haar zetel in. Valerie Taeldeman moet noodgedwongen op zoek naar een nieuwe job.

Het zag er op verkiezingszondag lang goed uit voor Valerie Taeldeman, maar zondagnacht om 2 uur keerde het tij. Taeldeman haalt 9.935 voorkeurstemmen van op de vijfde plaats. Maaike De Rudder uit Sint-Gillis-Waas haalt op de vierde plaats maar 8.906 stemmen, maar zij krijgt wel als eerste de lijststemmen van de partij. Daardoor krijgt De Rudder toch het vierde en laatste Oost-Vlaamse CD&V-zitje in het Vlaams parlement, en is Valerie Taeldeman er niet meer bij.

“We zakken in Oost-Vlaanderen met CD&V naar vier verkozenen in het Vlaams parlement, en ik ben daar jammer genoeg niet meer bij”, bevestigt Valerie Taeldeman. “Ik ben tevreden met mijn persoonlijke uitslag, zeker als je die bekijkt binnen het verlies dat CD&V overal in Vlaanderen kent. Ik heb goed stand kunnen houden, en heb ook het vierde meeste stemmen op de lijst. Maar de kandidaten boven mij, kunnen gebruik maken van de lijststemmen, en daardoor komt Maaike De Rudder inderdaad voor mij te staan. Of ik dat niet frustrerend vind? Dat is nu eenmaal het politieke spel. Daar kan ik niets aan veranderen.”

Historisch dieptepunt

Tot vorig jaar was Taeldeman nog schepen in Maldegem, maar na de laatste verkiezingen kwam haar CD&V ook lokaal in de oppositie terecht. Vanaf vandaag is Valerie Taeldeman dus Vlaams parlementslid af, en is ze enkel nog gemeenteraadslid in Maldegem. Op papier is ze dus politiek werkloos. “Ik ga de moed niet laten zakken”, reageert Valerie. “Natuurlijk ben ik ontgoocheld, maar ik kan mezelf niets verwijten. Ik heb mij gesmeten in de campagne, en heb er alles voor gedaan. Ik ben een van de slachtoffers van de slechte uitslag van mijn partij. We zitten met CD&V op een historisch dieptepunt. Ik ben niet de enige die haar zitje in het parlement verliest.”

Halve leven

Valerie Taeldeman was tien jaar lang parlementslid. Daarvoor werkte ze vijf jaar op het kabinet van Johan De Roo en evenveel jaren op het kabinet van Yves Leterme. “Ik loop twintig jaar in dat Vlaams parlement rond, en dat is zowat de helft van mijn leven. Ik ga alles laten bezinken, en bekijk nog welke richting ik uit wil. Ik weet niet wat ik wil doen, en heb tijd nodig om alles eens rustig te laten bezinken. Ik ben 43 jaar oud, dus ik ben zeker dat er nog dingen op mijn pad zullen komen. In de politiek of niet in de politiek”, zegt de Maldegemse nog.