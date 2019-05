Valerie Taeldeman (CD&V) gaat stemmen: D-day om zitje in Vlaams Parlement te behouden Joeri Seymortier

26 mei 2019

08u53 4 Maldegem Vlaams Parlementslid Valerie Taeldeman (CD&V) uit Maldegem is zondagochtend om 8.30 uur al gaan stemmen, in haar dorp Kleit.

Taeldeman deed dat net zoals alle Kleitenaren uitzonderlijk in de voetbalkantine van Kleit, omdat de sporthal afgesloten is nadat daar asbest werd gevonden. Ze kwam met zus Evelien en dochter Marlies. Haar man Tom werd opgeroepen als bijzitter. Voor Valerie Taeldeman wordt het een spannende dag. Vanop plaats vijf moet ze strijden voor het behoud van haar zitje in Brussel. Haar CD&V moet dus minstens stand houden, en minstens de vijf Oost-Vlaamse zitjes in het Vlaams Parlement behouden. Vijf jaar geleden haalde ze 12.466 voorkeurstemmen. Het wordt ook afwachten wat lijstduwer Jan Vermeulen, de burgemeester van Deinze, doet qua stemmenaantal.

“Dit is inderdaad een spannende dag”, zegt Valerie Taeldeman. “De laatste weken zat de campagne echt goed, dus ik geloof er wel in. Ik werk nu twintig jaar in Brussel, en zou dat graag ook blijven doen. Ik ben begonnen op het kabinet van oud-burgemeester Johan De Roo, heb dan vijf jaar op het kabinet van Yves Leterme mogen werken, en ben nu zelf tien jaar parlementslid. Geen tafelspringer, maar wel een werker in het parlement en de commissies. Ik zou dat dolgraag nog eens vijf jaar mogen doen”, klinkt het nog.