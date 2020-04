Unieke raamportretten in coronatijd: “Thuis in hun kot, en achter glas” Joeri Seymortier

23 april 2020

10u48 0 Maldegem Fotografe Ilse Van Deursen van AC Fotografie in Maldegem maakt van deze coronatijd gebruik om Maldegemse gezichten te fotograferen. Op z’n corona’s: thuis in hun kot, en achter glas.

Ilse Van Deursen gooit zich op de raamportretten. “Nu ik als fotografe professioneel niet aan het werk ben, ben ik gestart met het nemen van raamportretten in Maldegem”, zegt Ilse. “Ik fotografeer gezinnen, kinderen, huisdieren, zwangere dames, baby’s en ouderen: in hun kot én achter glas. Drie keer per week ga ik op pad. Het contrast is leuk: soms een pasgeboren baby, dan weer een kranige dame van in de tachtig. Met mijn beelden wil ik mensen een herinnering geven aan deze bizarre en moeilijke tijd, en vooral de verbondenheid in onze gemeente tonen. Ik post de beelden op mijn website en Facebook. De reacties zijn hartverwarmend. Wie figureert, krijgt van mij de foto.”

Je kan de beelden ontdekken op https://www.ac-fotografie.com/window-pictures.