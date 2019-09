Uniek kiekje: vier Maldegemse burgemeesters op één foto Joeri Seymortier

27 september 2019

16u29 0 Maldegem Uniek beeld in het gemeentehuis van Maldegem. De vier laatste burgemeesters verzamelden er voor een foto.

Ann Coppejans van het secretariaat gaat vanaf maandag met pensioen, en werd in de bloemetjes gezet. De voorbije 41 jaar heeft ze voor vier verschillende burgemeesters gewerkt, en die waren alle vier present om haar uit te wuiven. Jean Rotsart de Hertaing was burgemeester van Maldegem van 1971 tot 1998, en was burgemeester toen Ann Coppejans als jong meisje bij de gemeente aan de slag kon. Johan De Roo was burgemeester van 1998 tot 2012, en werd toen opgevolgd door zijn poulain Marleen Van den Bussche, die burgemeester was van 2013 tot 2018. Sinds dit jaar is Bart Van Hulle de nieuwe burgemeester van Maldegem. Hij was het die de afscheidsbloemen aan Ann Coppejans mocht overhandigen.