Turnster Lani Spiessens (11) vijfde op WK tumbling in Tokyo: “Mijn droom is werkelijkheid geworden” Joeri Seymortier

10 december 2019

09u42 0 Maldegem Turnster Lani Spiessens (11) uit Maldegem is in Tokyo vijfde geworden op het wereldkampioenschap tumbling voor jongeren.

De Maldegemse turnster is verbonden aan Gymclub Altis Eeklo en mocht deelnemen aan het WAGC, zeg maar het WK tumbling voor jongeren tussen 11 en 18 jaar. Ze haalde de finale en werd daar knap vijfde. “Tumbling is een aaneenschakeling van spectaculaire turnoefeningen”, legt Lani. “Op de 25 meter lange baan wisselen salto’s, fliks en schroeven elkaar af. Ik ben zelf in 2012 met kleuterturnen begonnen. Ik kon al heel wat Vlaamse en een Belgische titels verzamelen, en ben trots dat ik nu ook mocht deelnemen aan de wereldkampioenschappen. Met de steun van trainers Bavo Toremans, Jente Bontinck en Rani De Geest hebben we hard getraind om hier te geraken. Ik ben trots op dit resultaat. Mijn droom is werkelijkheid geworden”, zegt Lani nog.

Lani loopt school in De Ark in Maldegem. Ook daar is iedereen supertrots. Donderdag staat haar daar nog een feestje te wachten.