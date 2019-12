Trouwen in Maldegem? Kan nu ook in Sint-Annapark of op dakterras gemeentehuis (maar enkel op vrijdag en zaterdag) Joeri Seymortier

26 december 2019

09u06 0 Maldegem Maldegem past het trouwreglement aan. Trouwen kan nu enkel nog op vrijdag en zaterdag, maar wel op meer locaties.

Koppels in Maldegem die elkaar het ja-woord willen geven, zullen dat vanaf 2020 enkel nog op vrijdag en zaterdag kunnen doen. “Ook deze beslissing kadert in de zoektocht naar meer efficiëntie”, zeggen burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld) en schepen Rudi De Smet (N-VA). “Door enkel op vrijdag en zaterdag te laten trouwen, kunnen we de trouwzaal in het gemeentehuis op andere dagen gebruiken als vergaderruimte voor de eigen administratie.”

Als extraatje kan je in Maldegem ook op drie feestdagen trouwen. Dat zal ook kunnen op 1 mei, op 11 juli en op 15 augustus. “Voor wie eens iets anders wil, stellen we ook alternatieve locaties voor. Je zal het ja-woord ook kunnen geven in het Sint-Annapark of op het dakterras van ons gemeentehuis”, klinkt het nog.