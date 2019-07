Tot donderdagvoormiddag geen doorgaand verkeer in Oude Gentweg: spoorwegovergang wordt aangepakt Joeri Seymortier

09 juli 2019

09u10 2 Maldegem Tot donderdagvoormiddag 11 juli is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de Oude Gentweg in Maldegem.

Maandag zijn er in opdracht van vzw Stoomcentrum herstellingswerken gestart aan de spoorwegovergang in de Oude Gentweg in Maldegem. Door de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk tot donderdagvoormiddag 11 juli. Het verkeer moet de plaatselijke omleiding volgen.

Info: www.maldegem.be.