Tot 19 april geen doorgaand verkeer in Nieuwstraat en Brielstraat Joeri Seymortier

06 april 2020

Maldegem Vanaf vandaag, maandag 6 april, tot zondag 19 april is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de Nieuwstraat en Brielstraat in Maldegem.

Er worden herstellingswerken uitgevoerd aan de rotonde op het kruispunt van de Nieuwstraat met de Brielstraat. Na de herstelling moet de werf nog een week uitdrogen. Het gemotoriseerd verkeer moet omrijden via Boudewijn Lippensstraat en Stationsstraat, of via de Weggevoerdenlaan en Bogaardestraat. Inwoners van het deel Brielstraat tussen de Sationsstraat en Nieuwstraat, kunnen hun woning bereiken via de Stationsstraat. De straat wordt daar tijdelijk een dubbele rijrichting. Voetgangers en fietsers die afstappen, kunnen wel door. De handelszaken blijven gedurende de werken bereikbaar. De bussen van De Lijn volgen een omleiding. De halte Maldegem Station zal niet bediend worden.