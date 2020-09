Tom Persan (KSK Maldegem): “Drie keer scoren blijft zalig” Persan helpt KSK Maldegem met drie doelpunten aan een 9 op 9 Dominique Lampo

28 september 2020

13u25 0 Maldegem Tom Persan. De kritieken over hem waren de voorbije weken unaniem lovend. Dit was de spits die van Maldegem opnieuw een titelkandidaat maakte. De cijfers illustreerden dit evenwel niet. Na twee speeldagen stond hij nog kurkdroog. Met drie fraaie doelpunten in Merendree loodste hij Maldegem naar een 2-4-zege en een 9 op 9. Meteen alle twijfels weg. Zelfs voor een goalgetter ‘pur sang’ blijft scoren hem toch een geweldig gevoel geven.

“De voorbije weken stapte ik met een goed gevoel over de ploegprestatie van het veld. Als spits draag je daar graag je steentje toe bij door te scoren en daarover had ik dan weer een minder goed gevoel. Gelukkig kon ik daar dit weekend de spons over halen. Voor de rust stond ik op de juiste plaats om na een gekraakt schot van Fabrice Roels een eerste keer de trekker over te halen en net voor de rust profiteerde ik van een 45-er van Rob Baecke om een tweede keer te scoren. Een kopbaldoelpunt was in de tweede helft dan weer goed voor de 1-4. Dat was toen de definitieve doodsteek voor LS Merendree. En drie scoren blijft natuurlijk zalig.”

Sterke eerste helft

KSK Maldegem schoot heel vinnig uit de startblokken. Na de 9 op 9 leeft het gevoel dat dit Maldegem een rol kan spelen in de titelstrijd. Persan hoopt in ieder geval dat zijn ploeg op dit elan kan doorgaan. “Al drie weken op rij spelen we een beresterke eerste helft en dat was in Merendree niet anders. We grepen de tegenstander van bij de aftrap naar de keel. Na een kwartier lagen er al twee in het mandje, rond het half uur was de kloof drie doelpunten. Net als de voorbije weken hadden we in de tweede helft wat momenten dat het minder vlot liep. Niet onlogisch. Wij waren wat minder scherp en Merendree deed er alles aan om er nog een wedstrijd van te maken. Positief was dat we na de 1-3 de rust bewaarden en na het vierde doelpunt viel het doek over de wedstrijd. Ja, we hebben een heel sterk team. Met Luigi Cools en Rob Baecke is de ploeg toch behoorlijk versterkt. Cools zorgt voor creativiteit en diepgang en slooft ook de mouwen op en op de flank is Rob Baecke een speler die de tegenstander pijn kan doen. Verder is ook Sander Willemarck de voorbije weken een belangrijke pion gebleken. Door zijn snelheid en loopvermogen maakt hij het week na week de tegenstander moeilijk. Of Maldegem een titelkandidaat is valt nog af te wachten. Vooral Destelbergen maakt wel indruk. We voetballen voorlopig met veel vertrouwen en zien wel waar ons dat brengt.”

Keuze

Tom Persan was tijdens de transferperiode grof wild. Hij is blij met zijn keuze voor KSK Maldegem. “Ik had vijf mooie jaren in Aalter. Toch vond ik het tijd om een andere uitdaging aan te gaan. Er was behoorlijk wat interesse uit eerste en tweede provinciale. Ik was er snel aan uit dat het Maldegem ging worden. De club straalde toch wel een zekere ambitie uit en ik kreeg een degelijk voorstel. In eerste provinciale trokken ze ook wel aan mijn mouw, maar ik wou eens in een totaal andere voetbalomgeving terecht komen. Niet langer tegen Ardennen, Elene-Grotenberge en Berlare de wei in. Maar aftellen naar een pak leuke derby’s en genieten van zaterdagavondvoetbal iets dichter bij huis. Na een 9 op 9 en een eerste hattrick ben ik wel blij met mijn keuze.”