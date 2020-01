Tienerwerking op woensdagnamiddag in jeugdhuis Maldegem Joeri Seymortier

13 januari 2020

08u53 0 Maldegem Tieners van 12 jaar en ouder kunnen voortaan elke woensdagnamiddag terecht in jeugdhuis De Redekiel in Maldegem.

De jongeren kunnen er op woensdag samen hun lunch opeten, en van 13.30 tot 16.30 uur deelnemen aan activiteiten. Momenteel staan al heel wat leuke activiteiten op de planning. Op 15 januari is er filmnamiddag met popcorn, op 22 januari een ‘Fifa of fortnite’-toernooi, en op 29 januari een chill-namiddag. In februari zijn de activiteiten volleybal, karaoke, een gps-spel en carnaval.

Voor de verdere uitbouw van het jeugdhuis is de gemeente nog op zoek naar geëngageerde jongeren voor de bar op woensdag of vrijdag, en voor de begeleiding van de activiteiten. Interesse? Mail dan naar integratie@maldegem.be.