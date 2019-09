Terug naar school: De Kleiheuvel neemt frisse start na asbestproblemen bij buren Joeri Seymortier

02 september 2019

11u25 0 Maldegem De Vrije Basisschool De Kleiheuvel in Kleit bij Maldegem maakt een frisse start van het schooljaar, en laat het horrorjaar na het asbestprobleem bij de buren achter zich. De kinderen kwamen verkleed als stripfiguren naar school. “De problemen met asbest liggen achter ons. We kijken nu alleen nog vooruit”, klonk het.

Het schooltje De Kleiheuvel kwam vorig schooljaar plots in het nationaal nieuws, omdat er bij afbraakwerken aan de sporthal naast de school asbest vrijgekomen was. De school treft geen enkele schuld, maar de gevolgen kwamen wel in hun nek terecht. De school moest om veiligheidsredenen ontruimd worden en de kinderen moesten tijdelijk elders les volgen. Ondertussen is dat allemaal achter de rug en wordt met een blanco blad aan het nieuwe schooljaar gestart.

“De problemen met het asbest van de buren liggen helemaal achter ons”, zegt directeur Stefanie Van den Bussche. “Dat was geen leuke periode en we hebben snel oplossingen moeten zoeken. Nu hopen we voluit voor een ‘normaal’ schooljaar te kunnen gaan. Onze 250 leerlingen zijn het schooljaar in ieder geval vol goede moed gestart. Er is al veel gebouwd en verbouwd op onze school en ook dit jaar hebben we nog altijd bouplannen. We hopen te kunnen starten aan de verbouwing van het oude klooster aan de straatkant. We zijn nog altijd op zoek naar een ‘weldoener’ die ons daarvoor het financieel duwtje in de rug wil geven.”

Groen pleintje

Rond de school is het vandaag ook nog een bouwwerf. Het pleintje aan de school, kinderopvang en sporthal is afgesloten. Nog tot eind september kan je de school enkel bereiken langs de achterkant en moet je rond sporthal De Berken stappen. Je kan de school ook bereiken vanop de parking langs de N44. “Eind september moeten die werken klaar zijn en zullen we een nieuw groenplein hebben aan onze school. We hebben als school ook grond afgestaan, zodat er vanaf oktober een mooie doorgang zal zijn van de Kleitkalseide naar de parking aan de N44. Het is nog enkele weken een bouwwerf, maar het resultaat zal echt mooi zijn”, zegt directeur Stefanie.

Striphelden

De kinderen kwamen maandagochtend naar school, verkleed als hun favoriete stripfiguur. “Dit jaar is het centrale schoolthema ‘taal’”, klinkt het bij de meesters en juffen. “We willen het leesbereik van onze kinderen vergroten. We starten op een leuke manier en zetten de strips graag in de kijker. We hebben op school heel veel smurfen gezien, maar ook helden uit Disney, enkele jongens die Urbanus waren en ook enkele prinsessen en brandweermannen waren aanwezig.”