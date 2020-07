Survivalrun Meetjesland gelooft zelfs niet meer in 22 november: Belgisch kampioenschap 2020 nu al geschrapt Joeri Seymortier

23 juli 2020

10u46 0 Maldegem Survivalrun Meetjesland schrapt de organisatie van het Belgisch kampioenschap survivalrun, dat normaal op 22 november in Adegem bij Maldegem zou plaats vinden.

Het coronavirus dreigt meer en meer ook ons najaar om zeep te helpen, en dat beseffen ook de organisatoren van Survivalrun Meetjesland. “Covid-19 zet de hele wereld op zijn kop en dit heeft jammer genoeg ook gevolgen voor onze survivalrun, het Belgisch kampioenschap 2020 in Adegem”, zegt voorzitter Carlos Bonamie. “Als bestuur hebben we moeten beslissen om de wedstrijd dit jaar niet te laten doorgaan. Er zijn te grote onzekerheden om een dergelijke organisatie op een veilige en verantwoorde manier op poten te zetten. De strenge maatregelen zijn moeilijk haalbaar in de accommodatie die we ter beschikking hebben, en de extra maatregelen vereisen nog meer medewerkers en voorbereiding om alles geregeld te krijgen. Een annulering was dan ook de enige rationele beslissing die we konden nemen. We hopen er in 2021 terug te staan.”