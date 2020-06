Stoomtrein rijdt vanaf zondag weer in Maldegem en Eeklo Joeri Seymortier

18 juni 2020

15u53 0 Maldegem Het Stoomcentrum Maldegem-Eeklo opent vanaf zondag 21 juni weer de deuren. Door de coronacrisis is dat een kleine twee maanden later dan normaal.

Om het bezoek veilig te laten verlopen, wordt gewerkt met een aangepaste dienstregeling, vaste tijdsloten en een beperkt aantal toegelaten personen. Per slot worden maximaal twintig personen toegelaten. “Tijdens dat tijdslot heb je toegang tot het terrein en de trein. We hebben een parcours met eenrichtingsverkeer uitgestippeld. Wie ouder is dan 12 jaar moet een mondmasker dragen wanneer de veiligheidsafstand van 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden. Dit mag ook een sjaal zijn, maar moet de mond en neus bedekken. Het is niet toegelaten om rond te lopen in de trein.”

Online reserveren is verplicht. Info: www.stoomtreinmaldegem.be.