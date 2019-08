Stoomcentrum showt zondag oude dieselmotorwagen Joeri Seymortier

09 augustus 2019

10u57 0 Maldegem Op zondag 11 augustus organiseert Stoomtrein Maldegem-Eeklo een zomerevent.

Hoofdattractie zondag wordt de dieselmotorwagen 553.12, die dit jaar slechts één keer zal rijden. “Deze unieke handgeschakelde motorwagen kwam in 2013 over uit het patrimonium van B-Holding naar Stoomtrein Maldegem-Eeklo”, zegt Tom Beuckelaere. “Vorig jaar werd die gerestaureerd en voor het eerst aan het publiek getoond. Omdat dit een uniek stuk uit onze collectie is, rijdt deze enkel op speciale evenementen, zoals dit jaar op 11 augustus. We schakelen zondag ook drie stoomlocomotieven in om ons publiek te bekoren. Op het normaalspoor zal Saint-Leonard Yvonne rijden met het houten GCI-rijtuig. Ook stoomlocomotief Fred of Austerity zal rijden. Op het smalspoor rijdt stoomlocomotief Yvonne.”

Info: www.stoomtreinmaldegem.be.