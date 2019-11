Stijn De Baets uit Maldegem is Prins Carnaval Oost-Vlaanderen: “Werken, slapen en carnaval. Voor niets anders tijd!” Joeri Seymortier

29 november 2019

10u27 0 Maldegem Stijn De Baets (33) uit Maldegem is de nieuwe Prins Carnaval Oost-Vlaanderen. De nieuwe provinciale prins moet de komende weken zowat alle carnavalsbals in de provincie afschuimen. “Maar het weekend van 22 en 23 februari in mijn eigen Maldegem wordt natuurlijk het absolute hoogtepunt”, zegt Stijn nog.

Maarten Van De Velde uit Assenede was twee jaar geleden al eens de provinciale Prins Carnaval Oost-Vlaanderen, en ook deze keer komt de titel naar het Meetjesland. Stijn De Baets van de carnavalsvereniging De Akkerluizen gaat met de hoogste eer lopen. “Ik ben al heel mijn leven fanatiek met carnaval bezig”, doet Stijn De Baets zijn verhaal. “Ik weet niet anders dan dat ik als kind naar elke stoet in Maldegem ging kijken. Ook mijn grootvader was een echte carnavalist, dus het werd mij met de paplepel ingegeven. Ik ben begonnen bij de Soepkiekens, maar zit nu al jaren bij De Akkerluizen. Daar ben ik al drie keer prins geweest, dus ben ik nu Keizer Carnaval. En daar komt nu de titel van provinciale Prins van Oost-Vlaanderen 2020 bovenop. Ik ben ontzettend trots op deze titel.”

Ik werk overdag als huishoudhulp. Al mijn klanten waar ik ga poetsen weten dat ik zot ben van carnaval, en volgen mij op de voet. Stijn De Baets

Om de overwinning binnen te halen, moest Stijn De Baets een prinselijk examen afleggen. Tegenkandidaten waren er dit jaar niet, maar hij moest voor het examen minimum 70 procent van de punten halen. Met 86,37 procent haalde hij dat met gemak. “De komende weken en maanden wil ik op zoveel mogelijk plaatsen in Oost-Vlaanderen naar de verkiezingsshows en de bals”, zegt Stijn. “De komende maanden is het voor mij werken, slapen en carnaval. Voor iets anders zal er een half jaar lang geen tijd zijn. Ik werk overdag als huishoudhulp bij Home Solutions. Al mijn klanten waar ik ga poetsen weten dat ik zot ben van carnaval, en volgen mij op de voet.”

Ultieme uitlaatklep

Maar wat maakt carnaval zo bijzonder? “Dat is voor mij de ultieme uitlaatklep. Ik kom graag onder de mensen, en het is een uitbundige manier van amusement. Iedereen is altijd vrolijk en enthousiast. Carnaval heeft mij altijd al geboeid. De komende maanden wordt dus één groot feest. Het weekend van 22 en 23 februari is het carnaval in Maldegem, en dat wordt toch het hoogtepunt van alles. Ik ben een fiere Maldegemnaar, en hoop dat ik in mijn eigen gemeente mee voorop in de stoet mag lopen”, zegt Stijn De Baets.

Nog hogerop?

Ooit Prins Carnaval worden bij de Raad van Elf in Maldegem kan nu niet meer. Want eenmaal je provinciale prins bent, kan je geen ‘stap terug’ meer zetten. Stijn De Baets kan zich wel nog gooien op de titel van Vlaamse Prins en Prins van België. “Ik heb wel ambitie, dus het kan dat ik dat de komende jaren doe. Maar eerst wil ik volop genieten van mijn provinciale titel”, zegt Stijn De Baets nog.