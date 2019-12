Startschot van 10 jaar werken: tegen 2030 overal ledverlichting in Maldegemse straten Joeri Seymortier

02 december 2019

13u45 2 Maldegem De gemeente Maldegem en Fluvius hebben het startschot gegeven van tien jaar werken, om alle straatverlichting in de gemeente om te bouwen naar ledverlichting.

In de Wierdenlaan in Maldegem zijn de mannen van Fluvius volop bezig met het plaatsen van nieuwe lichtpalen en armaturen met ledverlichting. “We hebben in onze gemeente 3.832 verlichtingspalen staan en het is de bedoeling dat die tegen 2030 allemaal omgebouwd zijn tot ledverlichting”, zegt schepen Jason Van Landschoot (Open Vld). “Dat klinkt nog lang, maar tien jaar is echt niet veel voor zo’n werk. We willen ongeveer 300 verlichtingspalen per jaar aanpakken. De ledverlichting zal voor een pak minder CO2-uitstoot zorgen, en dat is goed voor het milieu. In woonstraten kunnen we kiezen voor gezellig warm licht. Op kruispunten en aan scholen kiezen we dan weer voor het witte licht. In het Sint-Annapark zullen we de openbare verlichting ook kunnen dimmen.”

Het hele project wordt financieel gedragen door Fluvius. In een periode van tien jaar wil Maldegem zo meer dan een miljoen euro besparen, onder andere door lagere energiefacturen.