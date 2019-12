Sporthal Maricolen wordt werkatelier: week lang kerststukken maken voor goede doel Joeri Seymortier

05 december 2019

11u58 0 Maldegem De werkgroep Kinderkankerfonds Maldegem houdt ook dit jaar haar kerststukkenactie voor het goede doel.

Vanaf zaterdag 7 december tot zaterdag 14 december wordt de oude sporthal van de school Zusters Maricolen in Maldegem omgetoverd tot een atelier waarin vrijwilligers enkele uren, avonden of dagen actief in de weer zijn voor het maken van kerststukken ten voordele van het Kinderkankerfonds van UZ Gent. “Het atelier is open op zaterdag van 9 tot 16 uur, en van maandag tot vrijdag van 9 tot 20 uur. Wie graag een handje wil toesteken is welkom”, zegt Jan Willems. “Ook wie nog wat groen heeft in de tuin, kan dat altijd doneren. Wie buiten de scholen om een kerststuk voor het goede doel wil kopen, loopt het best even binnen. Het atelier is gevestigd in de oude turnzaal van de school, en is te bereiken via de Brielstraat. Op het einde van de oprit net voorbij de bruine poort.”

Een klein kerststuk kost 7 euro, een deurstuk 11 euro en tafelstukken volgens grootte variëren van 10 tot 15 euro. Alle opbrengst gaat naar het goede doel.

Info: 050/71.75.82.